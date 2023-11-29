Пушков назвал свидетельством невменяемости заявление об успехах Украины

РИАМО - 29 ноя. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании в Североатлантическом альянсе многие с опаской признали несостоятельность контрнаступления Украины.
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