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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор – в соцсетях: «$250 млн, я иду »

Конор – в соцсетях: «$250 млн, я иду »

«$250 млн, я иду », – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, выложив фото Логана Пола. Ранее появилась информации о возможном выставочном боксерском поединке Макгрегора и Пола в Мумбаи (Индия).

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