Родителей сдавали за тысячу долларов: система доносов на детей в Константиновке Юлия ЧелкановаУкраинские власти в период контроля над Константиновкой платили местным жителям до тысячи долларов за информацию о семьях, укрывавших детей от принудительной эвакуации.
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