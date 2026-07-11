Родителей сдавали за тысячу долларов: система доносов на детей в Константиновке Юлия ЧелкановаУкраинские власти в период контроля над Константиновкой платили местным жителям до тысячи долларов за информацию о семьях, укрывавших детей от принудительной эвакуации.