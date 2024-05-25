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Ивановские новости

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Ирина Сотова рассказала об образовании и грамотности в Ивановской области

Ирина Сотова рассказала об образовании и грамотности в Ивановской области

В преддверии Дня Славянской письменности и культуры и Дня филолога в аудитории Ивановского госуниверситета «Ивановские Новости» встретились с заведующей кафедрой отечественной филологии, доктором педагогическим наук, профессором Ириной Сотовой.

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