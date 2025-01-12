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Бред сивой кобылы. От русских ракет в Киеве подвинулись рассудком

Бред сивой кобылы. От русских ракет в Киеве подвинулись рассудком

Точно говорят: «Брехать, как с горы катиться». Это про украинскую пропаганду. То обещают пройти парадом по Красной площади, то сбивают банками с огурцами ударные дроны, то уничтожают российские ракеты пачками.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ха, это только хохлы начинают по настоящему сражаться. Вот одним ударом шестерых! А ведь ещё поляки есть . Те вообще две недели Гитлера , самого Гитлера, крушили! Правда, потом пожалели Гитлера  и разошлись, кто куда. Так что нам предстоит .....хрен знает что.
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3 час.
Сергей Сергеев
Игнат Мюнхаузен😂😂😂
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2 час.
М
Мария
Что можно сказать о психическом здоровье людей, которые выбрали в Президенты подавляющим большинством голосов наркошибздика? У целого народа поехала крыша, честное слово. Так бывает. Так было с немцами. Они разлюбили своего кумира Гитлера только тогда, когда наши танки вошли в Берлин. Так что не всё потеряно. Придут в чувство и украинцы. Как только....так сразу.
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1 час.

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