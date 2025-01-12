Бред сивой кобылы. От русских ракет в Киеве подвинулись рассудком

Ха, это только хохлы начинают по настоящему сражаться. Вот одним ударом шестерых! А ведь ещё поляки есть . Те вообще две недели Гитлера , самого Гитлера, крушили! Правда, потом пожалели Гитлера и разошлись, кто куда. Так что нам предстоит .....хрен знает что.

М

Мария

Что можно сказать о психическом здоровье людей, которые выбрали в Президенты подавляющим большинством голосов наркошибздика? У целого народа поехала крыша, честное слово. Так бывает. Так было с немцами. Они разлюбили своего кумира Гитлера только тогда, когда наши танки вошли в Берлин. Так что не всё потеряно. Придут в чувство и украинцы. Как только....так сразу.