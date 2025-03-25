В Сербии протестуют против возведения отеля на месте разбомбленного НАТО здания

Несколько тысяч человек вышли на митинг против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и возведения на их месте развлекательных учреждений, сообщил журналист Сергей Песков.
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