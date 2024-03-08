Экспедиция по поиску инопланетных технологий потерпела фиаско из-за ошибки с местом падения метеоритаКак в своё время сообщило Космическое командование США, 8 января 2014 года на Землю у побережья Папуа-Новой Гвинеи упал метеорит, идентифицированный как первое достигшее Земли межзвёздное тело.