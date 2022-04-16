На Сахалине состоялся митинг-концерт «Zа мир – без нацизма»

На Сахалине состоялся митинг-концерт «Zа мир – без нацизма»

Гостям мероприятия были представлены выступления артистов, русские народные песни, популярные эстрадные композиции и песни военных лет, знаменитые марши исполнили музыканты военного оркестра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх