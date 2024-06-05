В Хабаровском крае полицейские возбудили пять уголовных дел о незаконном обороте водных биологических ресурсов

В ходе проведения 1 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2024» сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю на акватории реки Амур в Ульчском районе задержали троих граждан, осуществляющих незаконную добычу водных биологических ресурсов: калуги и осетра.
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