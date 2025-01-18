Ненависть лишает разума

Оказывается, и целое общество может сойти с ума Массовый психоз, коллективное безумие 1917 года в России, нацистская истерия 30-х годов в Германии, наши позорные 90-е годы «перестройки» – чем не доказательство.
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