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Многодетная мать из Подмосковья пожаловалась на угрозы от мигрантов

Многодетная мать из Подмосковья пожаловалась на угрозы от мигрантов

Приезжие не дают женщине развивать бизнес и спокойно жить.В Шаховской многодетная мать пожаловалась на мигрантов, которые не дают жить её семье.

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