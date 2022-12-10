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В ООН призвали избегать передачи третьим сторонам оружия, предназначенного для Украины

В ООН призвали избегать передачи третьим сторонам оружия, предназначенного для Украины

Страны, которые поставляют оружие для поддержки Украины, должны следить, чтобы оно не попадало к третьим сторонам, аявила заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совбеза организации.

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