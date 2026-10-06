Siam Wings запустит чартерные рейсы Екатеринбург — Пхукет

Siam Wings Airlines открывает чартерные рейсы из Екатеринбурга на Пхукет с 10 октября. Используя Airbus А-330-200, авиакомпания выполнит два рейса в октябре, а затем перейдет на график полетов трижды в 11–12 дней.
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