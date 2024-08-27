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Царьград

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В Краснодаре жители 9 улиц остались без света из-за плановых работ

В Краснодаре жители 9 улиц остались без света из-за плановых работ

Энергетики во вторник, 27 августа работают в разных частях краевой столицы.В Краснодаре 27 августа в период с 9:00 до 17:00 электричество будут отключать по следующим адресам: улица Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 12; улица Захарова, 18, 35, 35/1, 39, 41, 43, 45, 47-51, 53, 55, 57; улица Дальняя, 1-21, 2-20; улица Светлая, 1-23; улица Западная, 50, 52; улица Зеленая, 17-23; улица Полевая, 1-23, 2-22.

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