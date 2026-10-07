В Британии назвали сотрудничество с Маском по Starlink «сделкой с дьяволом»

Правительства рискуют заключить с основателем SpaceX Илоном Маском «сделку с дьяволом» из-за сотрудничества в сфере Starlink.
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