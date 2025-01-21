В Петербурге на строительстве станции «Юго-Западная» подключили подсветку фасада

В тестовом режиме В Петербурге на строительстве вестибюля станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии метрополитена в тестовом режиме подключили элемент декоративной подсветки фасада, сообщили сегодня в телеграм-канале «Подземник».
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