В Петербурге на строительстве станции «Юго-Западная» подключили подсветку фасада

В тестовом режиме В Петербурге на строительстве вестибюля станции «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии метрополитена в тестовом режиме подключили элемент декоративной подсветки фасада, сообщили сегодня в телеграм-канале «Подземник».