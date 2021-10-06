Экипажи дальней авиации выполнили полеты в рамках подготовки к итоговой сдаче контрольной проверки за год

Молодые члены экипажей отрабатывают взаимодействие с группой руководства полётами при условном возникновении нештатных ситуаций.
Популярные статьи
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
- В Амурской области прошли соревнования среди патриотических клубов по военно-спортивной игре «Юнармейский десант»
- На полигоне ЮВО в Северной Осетии стартовало тактико-специальное учение подразделений связи
Свежие комментарии