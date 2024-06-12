Лукашенко поздравил Путина и всех граждан РФ с Днем России

Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений Сегодня, 12 июня, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии