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Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в РФ

Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в РФ

Christian Dior и Prada Group, в 2022 году приостановившие работу своих бутиков в РФ, решили отказаться от аренды помещений, в которых располагались эти магазины, сообщает РБК со ссылкой на информацию и бухгалтерскую отчетность российских «дочек» обеих компаний.

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