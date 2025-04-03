Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в РФ

Christian Dior и Prada Group, в 2022 году приостановившие работу своих бутиков в РФ, решили отказаться от аренды помещений, в которых располагались эти магазины, сообщает РБК со ссылкой на информацию и бухгалтерскую отчетность российских «дочек» обеих компаний.