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Никита Пресняков стал копией отца: вышел в свет с избранницей, похожей на Орбакайте

Никита Пресняков стал копией отца: вышел в свет с избранницей, похожей на Орбакайте

Пара побывала на костюмированной вечеринке в стиле 90-х. Никита Пресняков с Кариной Личный архивНикита Пресняков уже четыре года проживает в США.

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