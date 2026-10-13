Аэропорт Гродно готовят к рейсам в Москву и Петербург

В аэропорту Гродно в 2025 году отремонтировали более 8,5 тыс. кв.м покрытий взлетно-посадочной полосы и закупили оборудование для реконструкции системы посадки.
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