«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

В минувшее воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков неожиданно заявил – Кремль меняет свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.
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