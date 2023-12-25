В гимназии прошла линейка с подведением итогов второй четверти.

22 декабря в гимназии прошли линейки, на которых были подведеныитоги второй четверти. По традиции, открывались торжественные линейкивыносом Государственного флага Республики Беларусь и исполнениемГосударственного гимна Республики Беларусь.
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