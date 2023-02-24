Трамп-младший: Байден обратит внимание на катастрофу в штате Огайо, если переименовать город в Восточный Киев

Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший предложил способ, как привлечь внимание действующего главы государства к экологической катастрофе в штате Огайо: переименовать город Восточная Палестина в Восточный Киев.
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