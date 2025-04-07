Лимиты: от учётов до квот

Строгость в вопросах регулярности проведения учётов численности животных, ограниченность выбора допустимых методик этих учётов и сложность процедуры утверждения лимитов, бытующие в нашей стране, по мировым меркам почти уникальны.
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