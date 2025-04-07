Huntportal.ru
ОхотаОружиеВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Huntportal.ru

27 подписчиков

Свежие комментарии

Лимиты: от учётов до квот

Лимиты: от учётов до квот

Строгость в вопросах регулярности проведения учётов численности животных, ограниченность выбора допустимых методик этих учётов и сложность процедуры утверждения лимитов, бытующие в нашей стране, по мировым меркам почти уникальны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх