«Попутчик и спутник жизни»: чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину

Председатель КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину собак породы пхунсан. Животные отличаются независимостью, преданностью и смелостью, как и их более известные потомки — Акита Ину и Сиба Ину.
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