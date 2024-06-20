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«Попутчик и спутник жизни»: чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину

«Попутчик и спутник жизни»: чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину

Председатель КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину собак породы пхунсан. Животные отличаются независимостью, преданностью и смелостью, как и их более известные потомки — Акита Ину и Сиба Ину.

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