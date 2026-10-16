- При обнаружении обломков ракет не подходите к ним – звоните 112, - говорится в сообщении. Мониторинговые каналы сообщали о том, что опасность идет со стороны Таганрогского залива и возможно могла бы распространиться на Ставропольский край.
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