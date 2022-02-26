Джокович обойдет Медведева и вернется на первую строчку рейтинга 14 марта

Серб Новак Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге 14 марта. 28 февраля у Медведева будет 8615, а у Джоковича – 8465 очков.

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