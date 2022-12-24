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Католики всего мира отмечают Рождество Христово

Католики всего мира отмечают Рождество Христово

В воскресенье, 25 декабря, отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю. С одним из главных христианских праздников верующих поздравил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци.

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