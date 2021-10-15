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Президент Южной Кореи и его супруга ревакцинировались от коронавируса

Президент Южной Кореи и его супруга ревакцинировались от коронавируса

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его жена Ким Чжон Сук вакцинировались бустерными дозами препаратом от COVID-19 в пятницу.

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