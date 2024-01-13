«У меня много кредитов, нам с командой нужно продолжать побеждать». Тарьей Бо купил дом за 2,2 млн евро

Дом площадью 198 квадратных метров с четырьмя спальнями расположен на западе Осло. «Сейчас у меня много кредитов, поэтому нам с командой нужно продолжать побеждать», – заявил Бо после золота в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.