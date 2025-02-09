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В Госдуме предложили изменить способ перерасчета пенсий для работающих пенсионеров

В Госдуме предложили изменить способ перерасчета пенсий для работающих пенсионеров

«РГ»: Депутаты предложили новый способ перерасчета пенсий работающим пенсионерам В Госдуме предложили изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам, сообщает «Российская газета» (РГ).

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