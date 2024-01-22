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Росстат: в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения

Росстат: в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения

В 2022 году в России было зафиксировано более 419 тысяч новых случаев ожирения, пишет РБК со ссылкой на данные сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023» (в 2020-м было выявлено 372 тысячи случаев ожирения, а в 2021-м — 383 тысячи).

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