Росстат: в 2022 году выявили 419 тысяч новых случаев ожирения

В 2022 году в России было зафиксировано более 419 тысяч новых случаев ожирения, пишет РБК со ссылкой на данные сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023» (в 2020-м было выявлено 372 тысячи случаев ожирения, а в 2021-м — 383 тысячи).