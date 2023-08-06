Меган Маркл зла, что Кейт Миддлтон простили жестокое обращение с ней

Меган Маркл зла, что Кейт Миддлтон простили жестокое обращение с нейКейт Миддлтон и Меган МарклГерцогиня Сассекская Меган Маркл расстроена тем, что Кейт Миддлтон до сих пор не извинилась за то, как обращалась с ней, сообщает издание PageSix.