Немного географии. На машине за снегом в Квазулу-Натал ехать из Петербурга 14 дней. Красная точка на карте.
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Немного географии. На машине за снегом в Квазулу-Натал ехать из Петербурга 14 дней. Красная точка на карте.