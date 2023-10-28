Байден оправдал удары по Сирии защитой американцев

Американский президент Джо Байден 27 октября обосновал удары США по объектам в Сирии уставом ООН.«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — говорится в его заявлении.