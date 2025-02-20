Концерн «Калашников» начал поставки пистолета-пулемета ППК-20 для лётчиков Концерн «Калашников» приступил к выполнению государственного заказа, начав поставки пистолета-пулемета ППК-20.
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Концерн «Калашников» начал поставки пистолета-пулемета ППК-20 для лётчиков Концерн «Калашников» приступил к выполнению государственного заказа, начав поставки пистолета-пулемета ППК-20.
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