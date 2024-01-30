Молотоголовый крылан: эти звери превратили своё лицо в рупор для безумных воплей

Не перевелись ещё на свете романтики, готовые жертвовать своим комфортом ради любимых. На что вы готовы ради того, чтобы ваша вторая половинка услышала самую прекрасную серенаду? Молотоголовый крылан, например, призвал на помощь саму силу эволюции, чтобы донести любовь до своей рукокрылой принцессы.
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