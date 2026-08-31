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Спор вокруг СМС‑оповещений: банки ищут баланс между прозрачностью и расходами

Спор вокруг СМС‑оповещений: банки ищут баланс между прозрачностью и расходами

Минцифры хочет обязать банки рассылать клиентам СМС перед массовыми звонками — например, чтобы сообщить о просрочке по кредиту.

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