Министр Алейник: Власти Литвы спонсируют террористов для свержения власти в Белоруссии

Глава МИД РБ заявил о том, что Литва готовит военизированные формирования для терактов в РеспубликеВласти Литвы стали спонсорами околовоенных формирований, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии.
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