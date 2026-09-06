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После провала с «Бетисом» мадридская оборона снова ошибется. Прогноз на «Реал» — «Интер»

После провала с «Бетисом» мадридская оборона снова ошибется. Прогноз на «Реал» — «Интер»

Но и «нерадзурри» тоже пропустят.В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» примет дома «Интер».

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