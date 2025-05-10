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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА против «Краснодара», «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье

Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Динамо» Махачкала, ЦСКА против «Краснодара», «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в воскресенье

В субботу «Зенит» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Краснодар». В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Факелом», «Спартак» сразится в дерби с московским «Динамо».

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