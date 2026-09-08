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Регионы России

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«Олимпиакос» готов предложить до 8 миллионов евро за вратаря Агкацева

«Олимпиакос» готов предложить до 8 миллионов евро за вратаря Агкацева

В нынешнем сезоне РФПЛ Агкацев провёл семь матчей, пропустил шесть мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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