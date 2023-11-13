Агрессия военнослужащего была ничем не мотивирована.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувшее воскресенье в 11:00 украинский боевик напал на херсонца у аптеки, расположенной по адресу: улица Сретенская 21.
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