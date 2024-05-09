Российские хакеры разместили поздравление и цитату Путина на украинских сайтах Елена ГалицкаяВ последнем эпизоде кибервойны между Россией и Украиной российские хакеры успешно проникли на 100 украинских веб-ресурсов.
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