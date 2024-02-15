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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Шрека» показали в виде современной игры-песочницы от третьего лица с откры...

«Шрека» показали в виде современной игры-песочницы от третьего лица с откры...

«Шрека» показали в виде современной игры-песочницы от третьего лица с открытым миромYouTube-канал TeaserPlay опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть игра-песочница от третьего лица с открытым миром про Шрека и его друзей.

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