«Шрека» показали в виде современной игры-песочницы от третьего лица с откры...

«Шрека» показали в виде современной игры-песочницы от третьего лица с открытым миромYouTube-канал TeaserPlay опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть игра-песочница от третьего лица с открытым миром про Шрека и его друзей.
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