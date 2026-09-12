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Регионы России

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МВД предложило упростить регистрацию автомобилей для жителей новых регионов

МВД предложило упростить регистрацию автомобилей для жителей новых регионов

Проект документа предлагает освободить автовладельцев от уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины при регистрации транспортных средств.

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