Десятки журналистов на "пятачке" у дворца в Стамбуле ждут встречу РФ и Украины

ИЗВЕСТИЯ Десятки журналистов со всего мира собрались возле рабочего офиса президента Турции, дворца Долмабахче в Стамбуле, в ожидании переговоров России и Украины, передает с места обозреватель РЕН ТВ Виктор Синеок.
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