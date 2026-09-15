Хакерские атаки на российские компании с маскировкой под запросы ChatGPT и других ИИ-сервисов

С января 2024 года по август 2026 года специалисты группы компаний «Солар» выявили новую тактику хакерских атак на веб-приложения российских компаний, при которой вредоносные запросы маскируются под обращения популярных искусственных интеллект-сервисов, включая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude и Grok.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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