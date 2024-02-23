«Сожгите всё»: в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки

Константин Самарин

На Украине отшично понимают, что оставленные ими территории уже никогда не вернуть, даже в самых влажных мечтах. Вот и стремятся оставлять за собой одни руины, усеянные минами, чтобы создать России как можно больше проблем, при восстановленииновых регионов.