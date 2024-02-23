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Русская весна

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«Сожгите всё»: в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки

«Сожгите всё»: в ВСУ раскрыли шокирующие подробности бегства из Авдеевки

Украинское командование во время отступления из Авдеевки приказало ВСУ уничтожить все, что осталось в городе, и оставить раненых военных, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на солдата армии Украины.

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Комментарии
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Константин Самарин
На Украине отшично понимают, что оставленные ими территории уже никогда не вернуть, даже в самых влажных мечтах. Вот и  стремятся оставлять за собой одни руины, усеянные минами, чтобы создать России как можно больше проблем, при восстановленииновых регионов.
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16 час.
Анастасия Гончарова
фашистские замашки у этих недосуществ,ответить должны по полной!
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9 час.

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